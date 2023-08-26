«Зенит» ни разу не проиграл в 25 матчах с «Уралом» в Российской Премьер-Лиге

Сегодня, 26 августа, прошёл матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Зенит» встречался с «Уралом». Сине-бело-голубые разгромили екатеринбургскую команду со счётом 4:0. Таким образом, «Зенит» не проигрывает «Уралу» уже 25 матчей подряд в РПЛ — именно столько раз команды встречались друг с другом в рамках чемпионата. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Также стоит отметить, что ни одна другая команда в истории чемпионатов России не играла против другой так же часто, при этом ни разу не уступив.

Напомним, «Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).