Тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал разгромное поражение в матче с «Зенитом»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4).

«Знаете, есть такие матчи, которые очень полезны в плане понимания, куда мы идём. Если кто‑то думает, что мы сильно расстроены игрой и результатом, то нет.

Мы оттолкнёмся от этого и будем понимать, что нам делать. Мы играли достаточно удобно, так нельзя. Столько передач сделать внутрь, потерять и дать «Зениту» разбежаться… Так ещё надо умудриться сыграть. Это только три очка, но пищи для размышления у нас больше. Как таковой игры в атаке у нас не было. Здесь две крайности: что нам надо и что не надо делать», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).