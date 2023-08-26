Гендиректор «Пари НН»: меня удивило, что, по мнению некоторых, мы стали аутсайдерами РПЛ

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Стратегия команды не должна зависеть от физических лиц. Плохо начали сезон? Меня удивило, что, по мнению некоторых, мы стали аутсайдерами РПЛ. В начале сезона сыграли с сильными командами. Цыплят нужно посчитать в конце сезона», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Пари Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, набрав четыре очка в пяти турах чемпионата. В предыдущем сезоне «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в РПЛ, а затем победил «Родину» (3:2 по сумме двух встреч) в стыковых матчах.