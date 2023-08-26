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Глава совдира «Пари НН» Кондратов: к Юрану только положительное отношение. Пусть работает

Глава совдира «Пари НН» Кондратов: к Юрану только положительное отношение. Пусть работает
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Председатель совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов высказался по поводу возможного увольнения главного тренера команды Сергея Юрана.

«Уволить тренера — самое простое. Всегда нужно понимать, чего мы хотим и какого тренера приглашать, например, вместо Юрана. К нему только положительное отношение. Пусть работает», — передаёт слова Кондратова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Российский специалист Сергей Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года.

После пяти сыгранных туров футбольный клуб «Пари НН» набрал четыре очка и расположился на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. Сегодня, 26 августа, в рамках 6-го тура РПЛ нижегородцы сыграют с «Ростовом». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

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