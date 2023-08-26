Гаич ― о моменте «Оренбурга» в конце матча с ЦСКА: сразу понял — мяч попадёт в перекладину

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался по поводу матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).
«Тяжёлый для нас матч, тяжёлое поле. Мы ждали такой игры соперника, смена тренера всегда придаёт команде новые идеи и эмоции. Нам ещё надо работать над контролем мяча, каждый момент нужно использовать. А пока 1:1, двигаемся дальше.
Сравнить этот матч с игрой с «Оренбургом» в Кубке России (6:0)? Та игра была совсем другой. Тогда они быстро получили красную карточку, к 18‑й минуте счёт был 2:0 в нашу пользу. Поэтому сравнивать нет смысла.
Думал ли я, что это поражение, когда в концовке мяч летел в ворота? Нет‑нет, сразу понял, что мяч попадёт в перекладину, — приводит слова Гаича «Матч ТВ».
После шести сыгранных туров армейцы набрали 10 очков и идут на пятом месте в чемпионате.
- 26 августа 2023
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