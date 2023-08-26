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Гендир «Пари НН»: стадион надо заполнять. Но не как в других регионах — привозить врачей

Гендир «Пари НН»: стадион надо заполнять. Но не как в других регионах — привозить врачей
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как клуб планирует повышать посещаемость своих матчей в рамках Российской Премьер-Лиги.

«Стадион надо заполнять. Но не как в других регионах — привозить врачей и учителей. Мы хотим идти другим путём. Болельщики хотят клубную жизнь. Сейчас много встреч с разными группами болельщиков. Мы затачиваем предматчевые активности», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Пари Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, набрав четыре очка в пяти турах чемпионата. В предыдущем сезоне «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в РПЛ, а затем победил «Родину» (3:2 по сумме двух встреч) в стыковых матчах.

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