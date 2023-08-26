Игрок «Зенита» Кассьерра: немного жаль, что в последней атаке не удалось оформить хет‑трик

Колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра высказался по поводу матча 6-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0).

«Немного жаль, что в последней атаке не удалось оформить хет‑трик. Конечно, рад, что смогли победить, приблизились к первой строчке. Нужно перевести дух, подготовиться к матчу в Кубке, потом уже настраиваться на матч с ЦСКА.

Первый гол? Был очень быстрый эпизод, вратарь был близко, решил попытаться обыграть, так как боялся, что могу попасть в него. Впереди ещё много матчей. Рассчитываю забить ещё много голов», — сказал Кассьерра в эфире «Матч ТВ».

26-летний нападающий оформил дубль в матче с «Уралом» и был признан лучшим игроком встречи. В нынешнем сезоне РПЛ на счету Кассьерры шесть голов в шести играх.