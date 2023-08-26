Игрок «Зенита» Кассьерра: немного жаль, что в последней атаке не удалось оформить хет‑трик
Поделиться
Колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра высказался по поводу матча 6-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0).
«Немного жаль, что в последней атаке не удалось оформить хет‑трик. Конечно, рад, что смогли победить, приблизились к первой строчке. Нужно перевести дух, подготовиться к матчу в Кубке, потом уже настраиваться на матч с ЦСКА.
Первый гол? Был очень быстрый эпизод, вратарь был близко, решил попытаться обыграть, так как боялся, что могу попасть в него. Впереди ещё много матчей. Рассчитываю забить ещё много голов», — сказал Кассьерра в эфире «Матч ТВ».
26-летний нападающий оформил дубль в матче с «Уралом» и был признан лучшим игроком встречи. В нынешнем сезоне РПЛ на счету Кассьерры шесть голов в шести играх.
Комментарии
- 26 августа 2023
-
18:48
-
18:40
-
18:31
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:17
-
18:12
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:17
-
17:16
-
16:57
-
16:51
-
16:46
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:30
-
16:20
-
16:17
-
16:06
Партнерский контент