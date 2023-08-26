Тренер «Урала» Гончаренко: мы играли в такой футбол, который удобен «Зениту»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко указал причины разгромного поражения своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4).

«Это нужная игра для нас, мы должны оттолкнуться и понять, куда нам идти. Лучше так потерять три очка, и это будет хорошая пища для размышления. Мы играли в такой футбол, который удобен «Зениту», много теряли мяч в центре поля. Из‑за этого не оказывали никакого давления на соперника. Очень плохо действовали в начале атаки. Двойная замена в перерыве? Тот случай, когда игроки должны получать практику», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).