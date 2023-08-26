Сергей Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Уралом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (4:0).
«Хорошая игра, хороший результат. Рад за команду. Сегодня нам были недоступны три центральных защитника, тем не менее в схеме с тройкой ЦЗ наша игра более надёжна. Меняются вводные, а мы подстраиваемся под ситуацию, в которой оказались», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Напомним, «Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).
- 26 августа 2023
-
18:48
-
18:40
-
18:31
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:17
-
18:12
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:17
-
17:16
-
16:57
-
16:51
-
16:46
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:30
-
16:20
-
16:17
-
16:06