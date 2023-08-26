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Сергей Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Уралом»

Сергей Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Уралом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (4:0).

«Хорошая игра, хороший результат. Рад за команду. Сегодня нам были недоступны три центральных защитника, тем не менее в схеме с тройкой ЦЗ наша игра более надёжна. Меняются вводные, а мы подстраиваемся под ситуацию, в которой оказались», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, «Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).

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