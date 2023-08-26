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Авонийи забил в седьмом матче АПЛ подряд, побив рекорд «Ноттингем Форест»

Авонийи забил в седьмом матче АПЛ подряд, побив рекорд «Ноттингем Форест»
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Нигерийский нападающий Тайво Авонийи побил рекорд «Ноттингем Форест» по количеству матчей английской Премьер-лиги подряд с забитыми мячами, сообщает Opta Sports.

Авонийи отметился голом на второй минуте матча 3-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Тайво отправил мяч в сетку ворот соперника в седьмом матче английской Премьер-лиги подряд. Также Авонийи стал третьим африканцем в истории турнира, забившим в семи играх подряд, после Эмануэля Адебайора и Мохамеда Салаха.

Первый тайм матча «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В первых двух турах английской Премьер-лиги обе команды одержали по одной победе и по одному разу проиграли, набрав по три очка.

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