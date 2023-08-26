Сергей Семак назвал главную причину высокой результативности Кассьерры в новом сезоне РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра начал демонстрировать такую высокую результативность в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, в сегодняшнем матче с «Уралом» Кассьерра оформил дубль, а «Зенит одержал разгромную победу со счётом 4:0.

«Главная причина результативности Кассьерры — психологическая. Ему требовалось чуть больше времени на то, чтобы начать забивать», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, после сегодняшнего дубля в ворота «Урала» Кассьерра вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ с шестью голами в шести матчах чемпионата. В прошлом сезоне РПЛ Матео провёл 26 матчей в составе «Зенита», в которых забил всего два гола.