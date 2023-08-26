Сергей Семак назвал главную причину высокой результативности Кассьерры в новом сезоне РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра начал демонстрировать такую высокую результативность в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, в сегодняшнем матче с «Уралом» Кассьерра оформил дубль, а «Зенит одержал разгромную победу со счётом 4:0.
«Главная причина результативности Кассьерры — психологическая. Ему требовалось чуть больше времени на то, чтобы начать забивать», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Напомним, после сегодняшнего дубля в ворота «Урала» Кассьерра вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ с шестью голами в шести матчах чемпионата. В прошлом сезоне РПЛ Матео провёл 26 матчей в составе «Зенита», в которых забил всего два гола.
- 26 августа 2023
-
18:48
-
18:40
-
18:31
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:17
-
18:12
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:17
-
17:16
-
16:57
-
16:51
-
16:46
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:30
-
16:20
-
16:17
-
16:06