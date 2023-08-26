Сергеев: «Зенит» доминировал всю игру с «Уралом», не ожидали, что так легко всё получится

Российский нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (4:0). Напомним, Сергеев забил один из четырёх мячей сине-бело-голубых.
«Ожидали, что настолько легко всё получится? Не ожидали, но полностью доминировали всю игру. В первом тайме забили свои голы, во втором довели дело до победы. Хорошая игра получилась. Знали, что «Урал» ведёт прессинг неожиданно высоко, и надо было прибавлять, что мы сегодня и показали. Победили заслуженно.
Тренерский штаб сказал: больше агрессии на защитников, доминировать всю игру. От этого у них было много ошибок. Гол Клаудиньо вышел за счёт прессинга.
Последние матчи мы играли в два нападающих, сейчас уже привыкли. Когда в обороне Кассьерра помогает, где‑то я помогаю, взаимопонимание уже есть. У тренерского штаба будет болеть голова, им выбирать схему на следующие игры», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).
- 26 августа 2023
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