«Рубин» — «Динамо»: Даку вывел хозяев вперёд, забив с пенальти
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Продолжается матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимает московское «Динамо». Игра проходит на «Ак Барс Арене». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Даку – 45+1' 1:1
Удаления: нет / Маричал Перез – 56'
В концовке первого тайма Мирлинд Даку вывел «Рубин» вперёд, реализовав пенальти.
По итогам пяти туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков (одна победа и две ничьих). «Динамо» располагается на четвёртой строчке Российской Премьер-Лиги с 10 заработанными очками.
Команды не играли друг с другом в официальных матчах в предыдущем сезоне, так как «Рубин» выступал в Мелбет Первой лиге.
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