Радимов: победа над «Спартаком» дала «Зениту» сумасшедший импульс

Бывший российский футболист и экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу сине-бело-голубых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (4:0), отметив, что победа в предыдущем туре чемпионата над «Спартаком» (3:1) придала санкт-петербургской команде необходимый импульс.
«Полностью доминировал «Зенит», «Урал» быстро откатился назад. Плюс быстрый гол Ивана Сергеева помог.
Всем усиления хочется. В психологическом плане победа над «Спартаком» (3:1 в 5‑м туре) дала «Зениту» сумасшедший импульс. Играли в охотку. «Зенит» доминировал. «Урал» робко вышел, робко доиграл. Ноль ударов по воротам «Зенита», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).
- 26 августа 2023
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