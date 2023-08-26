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Дмитрий Булыкин: у «Спартака» не должно быть проблем в матче с «Ахматом»

Дмитрий Булыкин: у «Спартака» не должно быть проблем в матче с «Ахматом»
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу предстоящего матча 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

«У «Спартака» не должно быть проблем в матче с «Ахматом». Играют на своём стадионе, знают команду. «Спартак» хочет реабилитироваться как перед болельщиками, так и перед собой. Всё-таки было два поражения… Думаю, игра сегодня у «Спартака» получится. Должны поправить психологическое и турнирное положение», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом» состоится сегодня, 26 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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