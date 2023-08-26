Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Динамо»: гости остались в меньшинстве

«Рубин» — «Динамо»: гости остались в меньшинстве
Комментарии

Продолжается матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимает московское «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Рубина».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Даку – 45+1'     1:1 Макаров – 59'     1:2 Скопинцев – 74'     2:2 Фамейе – 90+5'    
Удаления: нет / Маричал Перез – 56'

На 57-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Николас Маричал получил вторую жёлтую карточку. Ранее он был предупреждён в первом тайме.

По итогам пяти туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков (одна победа и две ничьих). «Динамо» располагается на четвёртой строчке Российской Премьер-Лиги с 10 заработанными очками.

Команды не играли друг с другом в официальных матчах в предыдущем сезоне, так как «Рубин» выступал в Мелбет Первой лиге.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android