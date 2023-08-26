«Рубин» — «Динамо»: Макаров сравнял счёт красивым ударом из-за пределов штрафной

Продолжается матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимает московское «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:1.

В концовке первого тайма Мирлинд Даку вывел «Рубин» вперёд, реализовав пенальти. На 60-й минуте Денис Макаров сравнял счёт, пробив с лёта из-за пределов штрафной.

По итогам пяти туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков (одна победа и две ничьих). «Динамо» располагается на четвёртой строчке Российской Премьер-Лиги с 10 заработанными очками.

Команды не играли друг с другом в официальных матчах в предыдущем сезоне, так как «Рубин» выступал в Мелбет Первой лиге.