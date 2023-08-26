«Рубин» — «Динамо»: Скопинцев вывел гостей вперёд дальним ударом, обведя двоих соперников

Продолжается матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимает московское «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу гостей.
В концовке первого тайма Мирлинд Даку вывел «Рубин» вперёд, реализовав пенальти. На 60-й минуте Денис Макаров сравнял счёт, пробив с лёта из-за пределов штрафной. На 74-й минуте Дмитрий Скопинцев обвёл двоих игроков соперника и забил дальним ударом.
По итогам пяти туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков (одна победа и две ничьих). «Динамо» располагается на четвёртой строчке Российской Премьер-Лиги с 10 заработанными очками.
Команды не играли друг с другом в официальных матчах в предыдущем сезоне, так как «Рубин» выступал в Мелбет Первой лиге.
- 26 августа 2023
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