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«Пари НН» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Пари НН» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ
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Сегодня, 26 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Ростовом». Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Сулейманов.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Поярков, Лангович, Мелёхин, Ионов, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

После пяти сыгранных туров «Пари Нижний Новгород» имеет в своём активе четыре очка и идёт на 14-м месте в турнирной таблице. «Ростов» набрал семь очков и расположился на восьмой строчке.

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