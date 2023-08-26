Игрок «Урала» Мишкич: «Зенит» и «Спартак» — очень качественные команды

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4).

«Что я могу сказать? Соперник сегодня показал лучший футбол. Конечно, не ожидали такой счёт. Ожидали ровную игру. Очень сильный соперник. Жаль, что проиграли.

Видна ли разница между «Спартаком» и «Зенитом»? Ну, может быть. Но мы пропускали в глупых ситуациях. После ошибок мы начали сомневаться в себе. Но обе команды очень качественные. Сильно ли ругался тренер? Нет, нас уже ждёт следующая игра. Надо попытаться победить в следующей игре. Есть ли какие-то психологические проблемы из-за того, что мы наверху таблицы? Нет, я думаю, что нет. Вообще, пока рано смотреть на таблицу, впереди много матчей», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).