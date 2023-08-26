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Тренер «Динамо» Личка: могли забрать три очка, но нужно отдать должное сопернику

Тренер «Динамо» Личка: могли забрать три очка, но нужно отдать должное сопернику
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с казанским «Рубином».

«В футболе ты иногда теряешь очки, иногда набираешь. С «Зенитом» мы тоже забили в добавленное время, сегодня соперник сделал то же самое. В первом тайме я не был доволен интенсивностью игры, подходами в штрафной и ударами. Во втором тайме сразу красная карточка, а нам надо было ещё и отыгрываться. Пробовали, искали, было тяжело, не хватало одного игрока. Но команда собралась, ещё больше доминировала. Получилось забить два гола. Оставалось 20 или 30 секунд, мы могли забрать три очка, но нужно отдать должное сопернику.

Макаров умеет очень хорошо бить с дистанции, очень красивый гол. Приходите на тренировки, он умеет это делать. Так же и Скопинцев. Когда видишь, что есть свободная зона, 20 метров от ворот, почему не попробовать? Нужно бить, бить, бить, это может принести успех», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

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