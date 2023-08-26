«Спартак» — «Ахмат»: первый тайм прошёл без голов

Сегодня, 26 августа, проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме обе команды имели неплохие моменты для взятия ворот, а нападающий «Ахмата» Владимир Ильин на 18-й минуте попал в штангу ворот «Спартака», но этого было недостаточно, чтобы открыть счёт в матче — команды ушли на перерыв без забитых мячей — 0:0.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с девятью очками в пяти матчах. Команда обыграла «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1), но уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

«Ахмат» расположился на девятой строчке в РПЛ с шестью очками после пяти туров чемпионата, одержав победы над «Сочи» (2:1) и «Оренбургом» (4:0), при этом уступив «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА (2:3) и «Пари НН» (0:2).