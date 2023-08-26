Горшков: «Урал» не смог оказать какое-то сопротивление «Зениту», на поле была одна команда

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Уралом». Напомним, «Зенит» одержал разгромную победу со счётом 4:0.
«Сегодня на поле была одна команда. Преимущество «Зенита» было ощутимое. Странно, что «Урал» не смог оказать какое-то сопротивление, ничего не создал. «Зенит» заслуженно победил.
«Урал» устал? Сегодня можно было проиграть с таким же счетом, но по-другому. Например, в борьбе. Как-то было совсем печально. Наверное, есть какие-то причины», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».
Напомним, «Зенит» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и догнала «Урал» в турнирной таблице, обойдя «шмелей» по дополнительным показателям. «Урал», потерпевший первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, откатился на третью строчку турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (14 очков).
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