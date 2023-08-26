Тренер «Рубина» Рахимов остался недоволен результатом матча с «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
«Недоволен результатом. Когда ты ведёшь, а соперник в меньшинстве, ты должен доводить матч до победы, но видите, как случается. Да, голы в наши ворота очень красивые, но акцентировать внимание на этом не стоит. Нужно найти, почему к этому пришло, где допустили ошибку.
Нужно отдать должное команде: после пропущенных мячей играли до конца, пытались оказать давление, сравняли счёт. Сегодня играли с очень хорошим соперником, у которого хороший состав. После двух матчей с такими командами взяли четыре очка. Нужно двигаться дальше и искать очки в других играх.
После второго пропущенного гола стали играть рискованно, высоко атаковать. Были эпизоды, которые можно было завершать, но не получилось. Эта реакция мне понравилась, у команды было желание не проиграть», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
- 26 августа 2023
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