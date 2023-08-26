Глушаков: не замечаю каких-то изменений у «Спартака» после ухода Федуна
Поделиться
Российский футболист, бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что не видит каких-либо отличий у красно-белых после ухода бывшего владельца команды Леонида Федуна.
«Не замечаю каких-то отличий у «Спартака» после ухода Федуна, всё так же и осталось. Мне кажется, он сидит там наверху и смотрит матчи, душой переживает за команду», — приводит слова Глушакова «РИА Новости».
Напомним, в августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о приобретении 100% акций «Спартака» и об уходе Леонида Федуна с руководящих позиций в клубе. Совладельцы «Лукойла» приобрели «Спартак» у предпринимателя Андрея Червиченко в 2004 году.
Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе команды он стал чемпионом России.
Комментарии
- 26 августа 2023
-
21:47
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:28
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:07
-
20:52
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:11
-
19:59
-
19:50
-
19:44
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:09
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:40
-
18:31
Партнерский контент