Глушаков: не замечаю каких-то изменений у «Спартака» после ухода Федуна

Российский футболист, бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что не видит каких-либо отличий у красно-белых после ухода бывшего владельца команды Леонида Федуна.

«Не замечаю каких-то отличий у «Спартака» после ухода Федуна, всё так же и осталось. Мне кажется, он сидит там наверху и смотрит матчи, душой переживает за команду», — приводит слова Глушакова «РИА Новости».

Напомним, в августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о приобретении 100% акций «Спартака» и об уходе Леонида Федуна с руководящих позиций в клубе. Совладельцы «Лукойла» приобрели «Спартак» у предпринимателя Андрея Червиченко в 2004 году.

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе команды он стал чемпионом России.