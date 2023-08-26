ЖФК «Зенит» вырвал победу на последней минуте матча с «Енисеем»

Сегодня, 26 августа, состоялся матч 18-го тура женской российской Суперлиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал красноярский «Енисей». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.
Первый тайм прошёл без голов. В концовке второго тайма «Зениту» удалось открыть счёт: на пятой добавленной минуте Кики поразила ворота соперника.
Ранее команды встречались в матче первого круга. Тогда победу также одержал «Зенит» — 2:0. Сине-бело-голубым удалось обыграть «Енисей» в четвертьфинале Кубка России со счётом 4:0.
В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 18 матчах и опережая ЦСКА, который провёл на одну игру меньше, на два очка. «Енисей» находится на 10-м месте с 10 очками.
- 26 августа 2023
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