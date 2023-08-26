«Пари НН» — «Ростов»: хозяева вышли вперёд, гол на счету Калинского

Продолжается матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Ростовом». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте матча в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар за фол на Эдгаре Севикяне. Нападающий хозяев Тимур Сулейманов не смог реализовать пенальти, но полузащитник Николай Калинский был первым на добивании и открыл счёт в матче. Для 29-летнего футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Идёт 64-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу «Пари НН».