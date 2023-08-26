Валерий Кечинов: «Ахмат» выглядел симпатичнее «Спартака». Команда Абаскаля забуксовала

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча красно-белых с грозненским «Ахматом» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью (0:0).

«Не могу сказать, что «Спартак» сыграл хорошую игру. На мой взгляд, «Ахмат» выглядел симпатичнее. «Спартак» практически во всех играх создавал много моментов, забивал много мячей, но сегодня «Ахмат» ничего не дал создать. Но есть плюс — «Спартак» впервые в этом сезоне не пропустил. Какой-то сдвиг есть, но видно, что команда Абаскаля забуксовала», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам матча «Спартак» остался на шестом месте в Российской Премьер-Лиге, а «Ахмат» — на восьмом.