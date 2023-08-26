Булыкин: «Спартак» ничего не мог сделать против очень хорошо настроенного «Ахмата»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0).

«Ахмат» хорошо сыграл: и двигался, и борьбу навязал везде, не давал думать. Также у «Ахмата» были серьёзные моменты. «Спартак» ничего не мог сделать против очень хорошо настроенного «Ахмата», который очень хорошо двигался и боролся на каждом участке поля. Я бы сегодня выделил «Ахмат», а не «Спартак», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 26 августа, «Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью 0:0 в матче 6-го тура РПЛ. После результата сегодняшнего матча москвичи остались на шестом месте в турнирной таблице чемпионата с 10 очками. «Ахмат» же смог подняться на одну позицию — теперь грозненская команда занимает восьмую строчку в таблице с семью очками после шести сыгранных матчей.