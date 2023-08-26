Радимов: в отличие от «Зенита», «Спартак» играет всё хуже. Абаскаль хочет увольнения

Бывший российский футболист и экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом» (0:0).

«По Спартаку мысли следующие. Если «Зенит» от игры к игре прибавляет, то красно-белые становятся только хуже. А как должно быть на самом деле?

Пока Абаскаль будет искать чёрную кошку в тёмной комнате, будет только хуже! Выскажу свою версию происходящего. Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», — написал Владислав Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками после шести туров чемпионата. «Ахмат» же смог подняться на одну позицию — теперь грозненская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице с семью очками после шести сыгранных матчей.