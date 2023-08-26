Гендиректор «Ахмата» Айдамиров оценил ничью в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ничью в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0).
«Довольны ничьей. Со «Спартаком» всегда тяжело играть, а особенно нам в Москве. Довольны тем, как команда реагировала при тех проблемах, которые есть в составе. Многие вышли играть на уколах.
Как сказал сейчас в раздевалке тренер: «Могли достичь большего». Но результатом мы довольны, как и игрой команды», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками после шести туров чемпионата. «Ахмат» же смог подняться на одну позицию — теперь грозненская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице с семью очками после шести сыгранных матчей.
- 26 августа 2023
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