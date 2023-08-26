Гендиректор «Ахмата» Айдамиров ответил на вопрос об отставке Ташуева
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос об отставке главного тренера Сергея Ташуева.
«Изменения вы сами видели. Выводы будем делать по окончании сезона. Работой тренерского штаба мы довольны. Как и довольны тем, как команда реагирует на тренерские решения. У Ромащенко кредит доверия до конца сезона? У него трёхлетний контракт. По окончании сезона мы будем делать выводы
Оставка Ташуева? Внутреннюю кухню рассказывать не будем. Ничего плохого Сергей Абуезидович не сделал: просто так сложились обстоятельства, что нужно было что-то менять. Увольнение из-за результатов в том числе тоже. Никакого конфликта не было», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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