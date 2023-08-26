Гендиректор «Ахмата» Айдамиров ответил на вопрос об отставке Ташуева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос об отставке главного тренера Сергея Ташуева.

«Изменения вы сами видели. Выводы будем делать по окончании сезона. Работой тренерского штаба мы довольны. Как и довольны тем, как команда реагирует на тренерские решения. У Ромащенко кредит доверия до конца сезона? У него трёхлетний контракт. По окончании сезона мы будем делать выводы

Оставка Ташуева? Внутреннюю кухню рассказывать не будем. Ничего плохого Сергей Абуезидович не сделал: просто так сложились обстоятельства, что нужно было что-то менять. Увольнение из-за результатов в том числе тоже. Никакого конфликта не было», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.