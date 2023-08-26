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«Пари НН» с минимальным счётом обыграл «Ростов» в матче 6-го тура РПЛ

«Пари НН» с минимальным счётом обыграл «Ростов» в матче 6-го тура РПЛ
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Сегодня, 26 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Ближе всех к голу был полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян, пробивший в перекладину. Во втором тайме Севикян пошёл в обводку в штрафной площади «Ростова» и заработал пенальти для своей команды. Форвард нижегородцев Тимур Сулейманов не смог переиграть голкипера Сергея Песьякова, отбившего удар с 11-метровой отметки. Однако первым на добивании оказался полузащитник Никита Калинский, который своим ударом открыл счёт в матче. Этот гол остался единственным и принёс хозяевам три очка. Итоговый счёт — 1:0.

Эта победа позволила «Пари НН» догнать своего сегодняшнего соперника. Оба клуба имеют в своём активе по семь очков и занимают восьмое и девятое место в турнирной таблице чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Калинский – 60'    
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