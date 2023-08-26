Абаскаль — на вопрос об игроках «Ахмата»: не хочу тратить энергию на тех, кто не меняется

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не хочет тратить время на обсуждение того, что игроки «Ахмата» много лежали на поле, затягивая время. Напомним, сегодня, 26 августа, «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы заслуживали победы сегодня, многое поправили во втором тайме, повторюсь. Игроки «Ахмата» много лежали на поле? А зачем что-то об этом говорить, если ничего не меняется? Я не хочу тратить энергию на тех, кто не меняется. Но раз вы этот вопрос задаёте, значит, это все видели», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками после шести туров чемпионата. «Ахмат» же смог подняться на одну позицию — теперь грозненская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице с семью очками после шести сыгранных матчей.