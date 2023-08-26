«Альмерия» в компенсированное время спасла ничью в матче с «Кадисом»
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Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором «Кадис» принимал «Альмерию». Игра проходила на стадионе «Нуэво Мирандилья». Встреча закончилась вничью — 1:1.
Первый тайм прошёл без голов. На 59-й минуте Луис Эрнандес вывел хозяев вперёд. В роли ассистента выступил Гонсало Эскаланте.
Эрнандес забивает с передачи Эскаланте.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Альмерия» смогла уйти от поражения усилиями Каики, который дальним ударом сравнял счёт на пятой добавленной ко второму тайму минуте.
Каики дальним ударом сравнивает счёт.
В первых трёх турах чемпионата Испании «Кадис» набрал четыре очка, «Альмерия» — одно. В следующем туре «Кадис» встретится с «Вильярреалом», а «Альмерия» — с «Сельтой».
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