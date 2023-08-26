«Альмерия» в компенсированное время спасла ничью в матче с «Кадисом»

Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором «Кадис» принимал «Альмерию». Игра проходила на стадионе «Нуэво Мирандилья». Встреча закончилась вничью — 1:1.

Первый тайм прошёл без голов. На 59-й минуте Луис Эрнандес вывел хозяев вперёд. В роли ассистента выступил Гонсало Эскаланте.

Эрнандес забивает с передачи Эскаланте.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Альмерия» смогла уйти от поражения усилиями Каики, который дальним ударом сравнял счёт на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

Каики дальним ударом сравнивает счёт.

В первых трёх турах чемпионата Испании «Кадис» набрал четыре очка, «Альмерия» — одно. В следующем туре «Кадис» встретится с «Вильярреалом», а «Альмерия» — с «Сельтой».