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«Альмерия» в компенсированное время спасла ничью в матче с «Кадисом»

«Альмерия» в компенсированное время спасла ничью в матче с «Кадисом»
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Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором «Кадис» принимал «Альмерию». Игра проходила на стадионе «Нуэво Мирандилья». Встреча закончилась вничью — 1:1.

Первый тайм прошёл без голов. На 59-й минуте Луис Эрнандес вывел хозяев вперёд. В роли ассистента выступил Гонсало Эскаланте.

Эрнандес забивает с передачи Эскаланте.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Альмерия» смогла уйти от поражения усилиями Каики, который дальним ударом сравнял счёт на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

Каики дальним ударом сравнивает счёт.

В первых трёх турах чемпионата Испании «Кадис» набрал четыре очка, «Альмерия» — одно. В следующем туре «Кадис» встретится с «Вильярреалом», а «Альмерия» — с «Сельтой».

Испания - Примера . 3-й тур
26 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 1
Альмерия
Альмерия
1:0 Эрнандес – 59'     1:1 Кайки – 90+5'    
Удаления: Феде – 90+10' / Гонсалес – 50'
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