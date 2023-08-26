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Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о ничьей в матче с «Ахматом»

Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о ничьей в матче с «Ахматом»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

«Я бы не хотел комментировать футбольные моменты — это прерогатива тренера. Мне кажется, что самоотдача была на уровне. И я это вижу. Очень благодарен команде за это. Моменты были и у тех, и у других ворот. Всё могло перевернуться — это футбол. Но закончилось всё со счётом 0:0.

Хорошо начали сезон, но что случилось дальше? Вы спрашиваете про то же самое — это футбольные аспекты. Считаю, что тренерский штаб должен разобраться, сделать выводы и внести корректировки», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 26 августа, прошёл матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0).

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