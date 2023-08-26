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«Гранада» победила «Мальорку» в матче Ла Лиги

«Гранада» победила «Мальорку» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором «Гранада» принимала «Мальорку». Игра проходила на стадионе «Нуэво Лос-Карменес». «Гранада» одержала победу со счётом 3:2.

На 12-й минуте Мигель Анхель вывел «Гранаду» вперёд.

Анхель открывает счёт после подачи с фланга.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Вскоре «Мальорка» получила право на пенальти, но Ведат Мурики не смог отличиться «с точки».

Мурики с пенальти пробил в штангу.

На 32-й минуте Абдон Пратс сравнял счёт.

Партс сравнивает счёт в матче.

В начале второго тайма Брайан Сарагоса вновь вывел «Гранаду» вперёд, а на 70-й минуте Мюрто Узуни удвоил преимущество команды, реализовав 11-метровый удар.

Гранада забивает при помощи рикошета.

Узуни реализует пенальти.

В концовке матча Саму Кошта отыграл один мяч.

Кошта отыгрывает один мяч.

Испания - Примера . 3-й тур
26 августа 2023, суббота. 20:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
3 : 2
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Анхель – 12'     1:1 Пратс – 38'     2:1 Сарагоса – 46'     3:1 Узуни – 70'     3:2 Кошта – 87'    
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