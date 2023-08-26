«Гранада» победила «Мальорку» в матче Ла Лиги

Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором «Гранада» принимала «Мальорку». Игра проходила на стадионе «Нуэво Лос-Карменес». «Гранада» одержала победу со счётом 3:2.
На 12-й минуте Мигель Анхель вывел «Гранаду» вперёд.
Анхель открывает счёт после подачи с фланга.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Вскоре «Мальорка» получила право на пенальти, но Ведат Мурики не смог отличиться «с точки».
Мурики с пенальти пробил в штангу.
На 32-й минуте Абдон Пратс сравнял счёт.
Партс сравнивает счёт в матче.
В начале второго тайма Брайан Сарагоса вновь вывел «Гранаду» вперёд, а на 70-й минуте Мюрто Узуни удвоил преимущество команды, реализовав 11-метровый удар.
Гранада забивает при помощи рикошета.
В концовке матча Саму Кошта отыграл один мяч.
- 26 августа 2023
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