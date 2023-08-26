Хесус Медина прокомментировал ничейный результат в матче «Спартака» с «Ахматом»

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). Медина вышел на замену на 76-й минуте встречи.

«Мы плохо играли в первом тайме. Не всё получалось. Во втором тайме стали действовать лучше, но нам есть в чём прибавить. Тренер попросил продолжать использовать прессинг и фланги. Удар в конце матча? «Спартак» был близок к голу, но не получилось. Нужно продолжать работать и идти вперёд», — приводит слова Медины «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 26 августа, прошёл матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0).