Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» объявил о подписании вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Петровича

«Челси» объявил о подписании вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Петровича
ФК «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Челси» официально объявил о переходе голкипера Джордже Петровича из клуба МЛС «Нью-Инглэнд Революшн». Футболист заключил семилетний контракт с возможностью продления ещё на год.

«Я так рад быть в «Челси», и я очень рад начать работу в этом клубе.

Для меня это большой шаг, и я всегда мечтал подписать контракт с одним из крупнейших клубов мира. Сегодня я достиг этой цели и очень рад.

Я с нетерпением жду игры в английской Премьер-лиге и надеюсь многому научиться здесь, в «Челси». Мне не терпится встретиться со всеми и сыграть на «Стэмфорд Бридж», — сказал Джордже в интервью пресс-службе клуба.

23-летний игрок провёл 48 матчей за американский «Нью-Инглэнд Революшн» после подписания контракта в 2022 году. В прошлом сезоне он был признан вторым вратарём года в МЛС.

Джордже Петрович имеет в своём активе два матча за сборную Сербии. Перед переездом в США он выступал за сербскую команду «Чукарички».

Материалы по теме
«Рома» намерена сегодня сделать официальное предложение «Челси» по аренде Лукаку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android