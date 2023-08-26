Игрок «Пари НН» Севикян высказался о победе над «Ростовом»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян высказался о победе в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги над «Ростовом» (1:0).

«Тяжёлый матч. «Ростов» — очень хорошая и комбинационная команда с хорошими исполнителями. Готовились очень серьёзно к этому сопернику. Выполнили всё, что требовалось. Мы выжимали свои моменты в первом тайме. Мне кажется, справились с этим. Хорошо, что добились победы», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 26 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Эта победа позволила «Пари НН» догнать своего сегодняшнего соперника. Оба клуба имеют в своём активе по семь очков и занимают восьмое и девятое место в турнирной таблице чемпионата.