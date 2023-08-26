Капитан «Спартака» Джикия: сыграли «на ноль» с «Ахматом» — это надо отметить

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Не получилось реализовать моменты, забить гол, победить. Была хорошая и открытая игра. Сыграли «на ноль», это надо отметить. Спасибо Селихову, который выручил.

Сегодня снова вернулись к 4-3-3. Мы изучаем слабые стороны соперника, это касается всех. Все прекрасно знают, что у «Ахмата» есть Конате, есть Бериша — опасные футболисты.

«Ахмат» сегодня играл иначе. У них новый тренер и новая философия. Мы могли забивать и в прошлой игре с ними, и сегодня. Но снова 0:0. Надо признать этот факт.

Долго перекатывали между защитниками и вратарём? Не хотели лупить мяч вперёд, искали варианты впереди, хотели выйти через короткий пас. В итоге нашли и развили атаку», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.