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Георгий Джикия прокомментировал трёхматчевую серию «Спартака» без побед

Георгий Джикия прокомментировал трёхматчевую серию «Спартака» без побед
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Капитан и центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал серию красно-белых без побед, которая дошла до трёх матчей после ничьей во встрече с «Ахматом» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

«Серия без побед? В спорте такое бывает. Внутри коллектива мы общаемся, ищем ключи, чтобы это исправить. Надо смотреть вперёд. Да, банальные слова, но чемпионат весь впереди. Скорее, потеряли два очка, но такое бывает», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 26 августа, прошёл матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0).

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