Джикия: не мне комментировать раннюю замену Соболева с «Ахматом». Значит, так было нужно

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал замену нападающего Александра Соболева в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Что касается ранней замены Соболева, то не я делал эту замену. Не мне это комментировать. Удивило ли меня? Миша Игнатов тоже хорошо тренируется. Это была середина второго тайма, значит, так нужно было», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Соболев был заменён на Михаила Игнатова на 62-й минуте матча с «Ахматом».

В первом тайме матча «Ахмат» — «Спартак» обе команды имели неплохие моменты для взятия ворот, а нападающий «Ахмата» Владимир Ильин на 18-й минуте попал в штангу ворот «Спартака», но этого было недостаточно, чтобы открыть счёт в матче. Во втором тайме рисунок игры остался прежним — обе команды создавали множество моментов для взятия ворот, но так и не смогли открыть счёт во встрече.