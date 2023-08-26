Джикия: «Спартаку» нужно возвращать сильные стороны, чтобы доминировать и выигрывать

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне.

«Баланс в игре «Спартака» появится после побед. Нужно искать баланс, возвращать сильные стороны, чтобы не пропускать, доминировать и выигрывать. Этим мы и занимаемся», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков в шести матчах. Красно-белые успешно начали сезон, но в последних трёх матчах уступили «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Во вторник, 29 августа, «Спартак» сыграет с «Динамо» в групповом этапе Фонбет Кубка России.