Паскаль Грос побил рекорд по голам в АПЛ среди игроков «Брайтона»
Поделиться
Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс забил 27-й гол за клуб в английской Премьер-лиге. Этот результат является рекордным среди игроков команды, сообщает Squawka.
Гросс отметился голом в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Паскаль превзошёл результат предыдущего рекордсмена — Гленна Мюррея. Гросс выступает за «Брайтон» с 2017 года. В предыдущем сезоне АПЛ клуб стал шестым.
«Вест Хэм» обыграл «Брайтон» со счётом 3:1. В первых трёх турах чемпионата Англии нынешнего сезона «Вест Хэм» набрал семь очков. «Молотобойцы» ранее обыграли «Челси» (3:1) и сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1). У «Брайтона» шесть очков в первых трёх матчах. Команда победила «Вулверхэмптон» и «Лутон» со счётом 4:1.
Комментарии
- 27 августа 2023
-
00:50
-
00:45
-
00:44
-
00:39
-
00:33
-
00:32
-
00:31
-
00:25
-
00:18
-
00:09
-
00:05
- 26 августа 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:46
-
23:38
-
23:38
-
23:29
-
23:04
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:57
-
22:51
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:41
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:33
-
22:32
-
22:31
Партнерский контент