Паскаль Грос побил рекорд по голам в АПЛ среди игроков «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс забил 27-й гол за клуб в английской Премьер-лиге. Этот результат является рекордным среди игроков команды, сообщает Squawka.

Гросс отметился голом в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Паскаль превзошёл результат предыдущего рекордсмена — Гленна Мюррея. Гросс выступает за «Брайтон» с 2017 года. В предыдущем сезоне АПЛ клуб стал шестым.

«Вест Хэм» обыграл «Брайтон» со счётом 3:1. В первых трёх турах чемпионата Англии нынешнего сезона «Вест Хэм» набрал семь очков. «Молотобойцы» ранее обыграли «Челси» (3:1) и сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1). У «Брайтона» шесть очков в первых трёх матчах. Команда победила «Вулверхэмптон» и «Лутон» со счётом 4:1.