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«Марсель» одержал уверенную победу над «Брестом» в матче 3-го тура Лиги 1

«Марсель» одержал уверенную победу над «Брестом» в матче 3-го тура Лиги 1
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Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Брест». Команды играли на стадионе «Велодром» (Марсель). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Марсель» уверенно обыграл «Брест» со счётом 2:0.

В самом начале встречи, на четвёртой минуте, Шансель Мбемба с передачи Жордана Верету открыл счёт в матче, выведя «Марсель» вперёд. Во втором тайме, на 65-й минуте, Исмаила Сарр удвоил преимущество хозяев во встрече. До конца матча больше голов забито не было, итоговый счёт встречи — 2:0, уверенная победа «Марселя».

В предыдущем сезоне чемпионата Франции «Марсель занял третье место, набрав 73 очка в 38 матчах. «Брест» финишировал на 14-й строчке турнирной таблицы с 44 очками.

Франция - Лига 1 . 3-й тур
26 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 0
Брест
Брест
1:0 Мбемба – 4'     2:0 Сарр – 65'    
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