Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» уверенно обыграл «Брайтон» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги

«Вест Хэм» уверенно обыграл «Брайтон» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоуве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Вест Хэм» уверенно обыграл «Брайтон» со счётом 3:1.

На 19-й минуте Джеймс Уорд-Праус открыл счёт в матче, а также своим голам за «Вест Хэм», выведя «молотобойцев» вперёд. Во втором тайме, на 58-й минуте, Джаррод Боуэн удвоил преимущество гостей в матче. Вскоре, на 63-й минуте, Майкл Антонио довёл счёт встречи до разгромного. В концовке матча, на 81-й минуте, Паскаль Грос отыграл один мяч, установив окончательный счёт встречи — 3:1, уверенная победа «Вест Хэма».

Таким образом, после результата данного матча «Брайтон» расположился на четвёртой строчке АПЛ, набрав шесть очков в трёх стартовых играх чемпионата. «Вест Хэм» поднялся на первую строчку английского чемпионата, имея в активе семь очков после трёх туров АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 3-й тур
26 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Уорд-Праус – 19'     0:2 Боуэн – 58'     0:3 Антонио – 63'     1:3 Грос – 81'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android