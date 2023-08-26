«Вест Хэм» уверенно обыграл «Брайтон» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоуве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Вест Хэм» уверенно обыграл «Брайтон» со счётом 3:1.

На 19-й минуте Джеймс Уорд-Праус открыл счёт в матче, а также своим голам за «Вест Хэм», выведя «молотобойцев» вперёд. Во втором тайме, на 58-й минуте, Джаррод Боуэн удвоил преимущество гостей в матче. Вскоре, на 63-й минуте, Майкл Антонио довёл счёт встречи до разгромного. В концовке матча, на 81-й минуте, Паскаль Грос отыграл один мяч, установив окончательный счёт встречи — 3:1, уверенная победа «Вест Хэма».

Таким образом, после результата данного матча «Брайтон» расположился на четвёртой строчке АПЛ, набрав шесть очков в трёх стартовых играх чемпионата. «Вест Хэм» поднялся на первую строчку английского чемпионата, имея в активе семь очков после трёх туров АПЛ.