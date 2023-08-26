«Манчестер Юнайтед» сделал запрос о возможной аренде Кукурельи
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«Манчестер Юнайтед» контактировал с «Челси» по поводу возможной аренды защитника Марка Кукурельи. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Отмечается, что на данный момент конкретных предложений и переговоров между клубами не было. «Манчестер Юнайтед» находится в поисках не слишком дорогого левого защитника. В списке три кандидата, и пока что решение принято не было.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кукурелья провёл все три матча «Челси» на скамейке запасных. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 35 млн.
В первых трёх турах чемпионата Англии нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков. На счету «Челси» четыре очка.
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