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«Ноттингем» приобретёт защитника Мурилло из «Коринтианса»

«Ноттингем» приобретёт защитника Мурилло из «Коринтианса»
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Английский «Ноттингем Форест» договорился о переходе защитника Мурилло из бразильского «Коринтианса», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, английский клуб заплатит за переход левоногого защитника € 13 млн плюс € 2 млн в качестве бонусов. Личный контракт бразильца будет рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

21-летний Мурилло провёл всего 27 матчей на взрослом уровне, четыре из которых пришлись на Кубок Либертадорес. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн.

Стоит отметить, что ранее Романо сообщил, что «Ноттингем Форест» договорился с «Челси» об аренде 19-летнего бразильского полузащитника Андрея Сантоса.

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