«Великолепный гол! Попал наконец со своей правой коряги». Тюкавин — о голе Скопинцева

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:2), а также оценил красивый гол Дмитрия Скопинцева во втором тайме.
«Ничего страшного не произошло. Главное, что не проиграли. В первом тайме сыграли неважно, в перерыве нас встряхнул тренер. На второй тайм мы вышли уже с другим настроем.
Как оценю гол Скопинцева? Великолепный гол! Дима – молодец. Попал наконец со своей правой коряги. Жаль, это не помогло нам победить", — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».
Напомним, 26-летний Скопинцев забил гол на 74-й минуте матча и был признан лучшим игроком встречи. После шести проведённых матчей в активе «Динамо» 11 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Казанский «Рубин» набрал шесть очков и расположился на 12-й строчке.
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