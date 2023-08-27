«Великолепный гол! Попал наконец со своей правой коряги». Тюкавин — о голе Скопинцева

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:2), а также оценил красивый гол Дмитрия Скопинцева во втором тайме.

«Ничего страшного не произошло. Главное, что не проиграли. В первом тайме сыграли неважно, в перерыве нас встряхнул тренер. На второй тайм мы вышли уже с другим настроем.

Как оценю гол Скопинцева? Великолепный гол! Дима – молодец. Попал наконец со своей правой коряги. Жаль, это не помогло нам победить", — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний Скопинцев забил гол на 74-й минуте матча и был признан лучшим игроком встречи. После шести проведённых матчей в активе «Динамо» 11 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Казанский «Рубин» набрал шесть очков и расположился на 12-й строчке.